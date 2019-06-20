عادل إمام يستأنف تصوير "فالنتينو" وهذا سبب رغبته البدء بالتصوير باكرًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد النجم المصري عادل إمام، إلى بلاتوهات التصوير لاستئناف تصوير مسلسله "فالنتينو"، المؤجل من شهر رمضان الماضي، وذلك بعد حصوله على قسط من الراحة التامة حسب تعليمات الأطباء بعد المجهود الذي بذله في الفترة الماضية.

ووسط سرية تامة، بدأ "الزعيم"، تصوير مشاهده برفقة فريق عمل المسلسل الذي يقوده إخراجيًا رامي إمام؛ نجل الزعيم، وذلك في أحد الديكورات الرئيسة للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر.

وأكد مصدر داخل فريق العمل، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أن رامي إمام، قرر البدء في التصوير خلال الفترة الحالية لمراعاة الحالة الصحية لوالده وهو ما لاقى استحسان الأخير؛ تجنبًا لحالة الإجهاد التي أصابته وتسببت في تأجيل المسلسل.

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وكشف المصدر أن قرار التصوير جاء ليكون هناك مساحة كافية لتجهيز العمل بشكل جيد، حتى يظهر بالشكل الذي عوّد عليه "الزعيم جمهوره، وليكون أول مسلسل جاهز للسباق الرمضاني المقبل عام 2020.

وأكد المصدر أن الفنانين الذين رافقوا عادل إمام، في استئناف التصوير هم: الفنانة دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، وحمدي الميرغني، تحت إدارة رامي إمام، الذي استغنى عن وحدة التصوير الإضافية التي لجأ إليها قبل تأجيل المسلسل من رمضان الماضي.

يُذكر أن مسلسل "فالنتينو"، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.