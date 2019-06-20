متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت دار المجوهرات الراقية "بولغاري" مجموعةً جديدة وجميلة، أطلقت عليها اسم "سينماغيا" Cinemagia، تُجسدُ شغفها بالشاشة الفضية.
وجاءت تشكيلةُ القطع الجديدة الرائعة بألوانٍ جريئةٍ وغير مسبوقة، وبتقنيات قص الأحجار الكريمة، وحرفيةٍ فنّية مُعقدة، ستنقُلكِ إلى أرض الأحلام.
المجموعة المصنوعة يدويًا في روما، تتضمنُ الأساور والقلائد، والتي أتت بعناصرَ مستوحاةٍ من أفضل الأفلام في صناعة السينما.
وللاحتفال بإطلاق مجموعة "سينماغيا" الجديدة للمجوهرات الراقية من بولغاري، أقامت حفلَ عشاءٍ في كابري بإيطاليا، حضرهُ نخبةٌ من أبرز النجماتِ من جميع أنحاء العالم، مثل كيت هدسون، وإيفا غرين، وليلي ألدريدج، وسفيرة بولغاري أورسولا كوربيرو، إلى جانب النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وعضوة العائلة الملكية البريطانية ليدي كيت سبنسر.
كانت هذه تفاصيل خبر مجوهرات بولغاري الجديدة من وحي الشاشة الفضية.. ونادين نجيم نجمة الحفل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.