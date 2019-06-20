مجوهرات بولغاري الجديدة من وحي الشاشة الفضية.. ونادين نجيم نجمة الحفل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت دار المجوهرات الراقية "بولغاري" مجموعةً جديدة وجميلة، أطلقت عليها اسم "سينماغيا" Cinemagia، تُجسدُ شغفها بالشاشة الفضية.

وجاءت تشكيلةُ القطع الجديدة الرائعة بألوانٍ جريئةٍ وغير مسبوقة، وبتقنيات قص الأحجار الكريمة، وحرفيةٍ فنّية مُعقدة، ستنقُلكِ إلى أرض الأحلام.

المجموعة المصنوعة يدويًا في روما، تتضمنُ الأساور والقلائد، والتي أتت بعناصرَ مستوحاةٍ من أفضل الأفلام في صناعة السينما.

وللاحتفال بإطلاق مجموعة "سينماغيا" الجديدة للمجوهرات الراقية من بولغاري، أقامت حفلَ عشاءٍ في كابري بإيطاليا، حضرهُ نخبةٌ من أبرز النجماتِ من جميع أنحاء العالم، مثل كيت هدسون، وإيفا غرين، وليلي ألدريدج، وسفيرة بولغاري أورسولا كوربيرو، إلى جانب النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وعضوة العائلة الملكية البريطانية ليدي كيت سبنسر.