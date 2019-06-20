شكرا لقرائتكم نانسي عجرم للسعوديين: "جمهور ولا أروع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بعد أن أنهت حفلها الغنائي الأول في السعودية على المسرح الروماني بجدة، تغريدة عبر تويتر أرفقتها بصور لها من الحفل، وكتبت معها "حفل رائع وجمهور ولا أروع.. شكراً #جدة على كل الحب".
ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً وإعجابات كثيرة من محبي نانسي ومتابعيها.
بدأت نانسي حفلها بهذه الكلمات: "كل مواسمنا فرح وحب وسعادة، وأشكر القائمين على هذه الفعاليات، وكل سنة وأنتم بألف خير، وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة".
وكانت الفنانة اللبنانية قد وصلت الخميس، إلى السعودية، للمشاركة في موسم جدة الذي بدأ في خامس أيام عيد الفطر، ويستمر لمدة 40 يوما.
يأتي الموسم بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ويضم العديد من الفعاليات المنوعة الترفيهية.
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