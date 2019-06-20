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""الخليج 365"" من بيروت: أطلق المغني اللبناني عمر جاد فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "قولي اللي بقلبِك" من كلمات وألحان وإخراج عمر نفسه.

ولقد صُوِّر الكليب في لبنان على طريقة السينما بمشاركة الشابة كارين كيزاريان حاملة لقب جمالي لبناني، التي تُجسد معه قصة حب تُوّجت أخيراً بالزواج. فيما يلي رابط الكليب:

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كانت هذه تفاصيل خبر قصة حب تنتهي بالزواج في كليب عمر جاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.