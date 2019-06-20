تكريم الإعلامي مصطفى الآغا بميدالية خدمة المجتمع

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""الخليج 365"" من بيروت: نال الإعلامي مصطفى الأغا، مقدّم برنامج صدى الملاعب على MBC1، تكريماً من الشيخ الفريق سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي منحه ميدالية خدمة المجتمع تقديراً لدوره في دعم الاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى زيادة التواصل المجتمعي.

من جانبه، عبّر الآغا عن عميق سعادته وامتنانه لهذا التكريم، وأضاف: "تشّرفتُ بتكريم وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمنحي ميدالية خدمة المجتمع. كل الشكر والتقدير والإحترام لدولة الإمارات، ولوزارة الداخلية، ولسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الذي دائماً ما يغمرنا بكرمه ومحبته."