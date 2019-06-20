بطلة مسلسل جنّ ترد على منتقديه

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""الخليج 365"" من بيروت: ردت الممثلة الأردنية سلمى ملحس على منتقديها بعدما أثار مسلسل "جن" الأردني الكثير من الضجة والجدل إبان عرضه على شبكة "نتفلكس.

وأعربت في أحد منشوراتها على صفحة تحمل اسمها على موقع "فيسبوك" عن سعادتها بإيصال الأردن للعالمية عبر مسلسل "جن" بعيدا عن انتقادات الفاشلين. وسألت المعلقين: إن كنتم تعترضون على ألفاظ بذيئة وردت في المسلسل، فلماذا تهاجمونني بألفاظٍ بذيئة على صفحتي؟ ألا ينقل المسلسل واقعكم بعد هذا الهجوم؟

وتابعت بسلسلة أسئلة طرحتها على الشباب والمجتمع الأردني حول دور الفن بنقل الواقع والإصلاح، وشكرت المجتمع الأردني على دعم مسيرتها الفنية، مؤكدة أن أسرة المسلسل تستطيع محاسبة الجميع، لكن لا أحد يستطيع محاسبتها وفريق العمل، لأن المسلسل لم يقدّم إلا جزءاً قليلاً من المسلسلات المعروضة في الوطن العربي.



يشار إلى أنه أول إنتاج عربي لشبكة نتفليكس، ويعتبر بمثابة التعريب لمسلسل هاري بوتر و معظم ابطاله من المراهقين الأردنيين الذين يجسدون حالة الشباب الباحث عن الأمور العاطفية.

يشار إلى أن "شبكة نتفليكس دافعت عن أبطال المسلسل و قالت أنها لن تسمح بالتنمّر عليهم و ستقاضي من يثير أي خطاب كراهية ضدهم. علماً أن العمل مصنّف لفئة عمرية 18+

فيما يلي بعض الروابط من صفحتها الرسمية على "فيسبوك":

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