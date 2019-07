قصة حبها لتوم كروز وخطبتها السرية.. 17 معلومة عن نيكول كيدمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل الفنانة نيكول كيدمان اليوم بعيد ميلادها الـ52، وقد وُلدت في 20 يونيو 1967، في هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967.

بدأت نيكول كيدمان مسيرتها في مجال التمثيل عندما كانت لا تزال في الـ16 من عمرها في العام 1983 بمشاركة في الفيلم الأسترالي Bush Christmas، ومنذ ذلك الوقت لفتت الأنظار إليها بقوة في مجموعة من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية التي أنتجت في الفترة نفسها.

نرصد لكم في التقرير التالي 17 معلومة عن الجميلة نيكول كيدمان:

- اسمها الكامل نيكول أنتوني ديفيد كيدمان، وهي من أصول أسترالية.

- نقلتها الفنية الكبرى كانت في فيلم Dead Calm الذي شاركت بطولته مع سام نيل وبيلي زين.

- في أوائل التسعينيات شاركت نيكول كيدمان مع النجم الصاعد وقتئذ توم كروز في بطولة فيلمي Days of Thunder وFar and Away.

- أثناء الفيلمين وقعت في حب توم كروز، وتزوجا عام 1990، وانفصلا عام 2001.

- عملت في عدد من الأعمال المهمة منها Eyes Wide Shut الذي كان آخر أفلام المخرج الكبير ستانلي كوبريك Moulin Rouge الذي حازت عنه أول ترشيح لجائزة الأوسكار.

- حصلت على الأوسكار عن دورها في فيلم "The Hours" في عام 2003.

- تنتظر عرض فيلمها "The Goldfinch" المقرر عرضه نهاية 2019.

- كانت زميلة للممثلة ناعومي واتس في المدرسة الثانوية نفسها.

- اعترفت في حوار تليفزيوني بأنها ليست طاهية جيدة ولكن هذا لا يمنعها من القيام ببعض الأعمال المنزلية.

- صرحت في حوار صحفي: "أطبخ أحيانًا الدجاج لزوجي كيث ولكنها تجف دائمًا، ولكن غسل الملابس هو نقطة قوتي وأحب وضع الملابس في الغسالة وأحب كي القمصان".

- في مفاجأة من العيار الثقيل، اعترفت نيكول كيدمان في حوار صحفي مع مجلة فانيتي فير الأمريكية أنها خطبت بشكل سري بشخص ما رفضت ذكر اسمه في الفترة ما بين طلاقها من زوجها السابق النجم توم كروز وزواجها الحالي.

- يعرض لنيكول كيدمان في الوقت الحالي على شبكة قنوات HBO الأمريكية الموسم الثاني من مسلسلها Big Little Lies، بمشاركة ميريل ستريب.

- قالت نيكول لـ مجلة HELLO magazine إن ميريل ستريب ممثلة مذهلة وكان فريق العمل يستمتع بمشاهدتها في أثناء تقديم مشاهدها.

- ذكر موقع ديلي ميل البريطاني أن بعض التقارير والمصادر المقربة أكدت أن نيكول كيدمان ترتدي شعرًا مستعارًا لكونها صلعاء، وفي برنامج "واتس ذا تي برودكاتس" الكوميدي قال رو بول وميشيل فيزاج إن نيكول كيدمان صلعاء.

- لديها ابنة وابن بالتبني أثناء زواجها من توم كروز هما "إيزابيلا" 25 عامًا، و"كونور" 23 عامًا.

- تزوجت بعد ذلك من المغني كيث أوربان عام 2006، وأنجبا طفلتين هما: صنداي (10 سنوات)، وفيث وتبلغ من العمر (7سنوات).

- قال كيث أوربان، في حوار تلفزيوني عام 2006، إنه وقع في الإدمان وتغلب على أزمته بمساعدة زوجته، واصفًا إياها بالرائعة.​