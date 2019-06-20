المؤلف محمد ناير يكشف تفاصيل جديدة عن "العنكبوت" و"شبح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نفى المؤلف محمد ناير ظهور النجم محمد رمضان في فيلمه السينمائي الجديد "شبح النيل" بشخصيتين، مثلما اعتاد الظهور في أعماله الأخيرة.

وقال "ناير"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفيلم يشهد حاليًا بعض التغييرات المتعلقة بالترشيحات التي تم وضعها لفريق العمل، مؤكدًا أنه لم يتم التعاقد مع أي فنان أو فنانة حتى الآن.

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وأضاف أن الفيلم تم الانتهاء من كتابته، وسيتم تحديد موعد بدء تصويره الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه ينتمي لنوعية التشويق، وتدور أحداثه في الماضي، كما يمثل نوعية جديدة على السينما.

وأشار إلى أن جلسات عمل عديدة جمعته برمضان في التحضيرات الخاصة بالفيلم، مؤكدًا أنه شخصية محترمة وفنان لطيف جدًا.

وعن فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، أكد ناير أنه في المراحل الأولية من كتابته، حيث يتم حاليًا العمل على السيناريو، وينتمي لنوعية أفلام أكشن دراما، موضحًا أنه لم يتم إختيار أي من فريق عمل الفيلم، الذي يخرجه أحمد نادر جلال.​