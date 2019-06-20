خاص| عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل جديدة عن الجزء الثالث لـ"نصيبي وقسمتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

قال الفنان عمرو محمود ياسين، إنه انتهى من كتابة جزء كبير من قصص الجزء الثالث بمسلسل "نصيبي وقسمتك"، مشيرا إلى أنه لم يتم اختيار أي من الممثلين في حواديت المسلسل.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجزء الثالث يضم 9 قصص ولكنها قابلة للزيادة، إذ لم يتم حسم الأمر مع الجهة المنتجة، وسيتم عرض كل حكاية في 5 حلقات، وسيزيد عدد حلقات المسلسل مع زيادة الحواديت.

وتابع: "تم التعاقد مع المخرج مصطفى فكري، على إخراج حواديت بالمسلسل ليكون المخرج الرئيسي للعمل، مشيرًا الي أن هناك مخرجين آخرين سيتم التعاقد معهم لإخراج عدد من الحواديت الأخرى".

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وحول إمكانية ظهوره كممثل في العمل فأوضح أنه لم يحسم موقفه من المشاركة ممثلاً في إحدى قصص الجزء الثالث، مؤكدا أنه إذا وجد دورا مناسبا سيقدمه.

وعن مشاركة الفنانة رانيا محمود ياسين في الجزء الثالث فأكد، أنها مسألة لم تحسم لأنها أمر متعلق بالأدوار المتاحة.

يذكر أن الجزء الثانى عرض فى شهر سبتمبر الماضى، ودارت أحداثه فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كلا من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.

أما الجزء الأول، فعرض فى عام 2016 وتناول خلال 45 حلقة، 15 موضوعًا مختلفًا مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع، وناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشاكل التي تحدث بينهما، وكيف يمكن التغلب عليها لإنجاح علاقتهما، وقام ببطولته هانى سلامة مع وجود بطلة فى كل موضوع مثل نيكول سابا ودرة وشيرى عادل ومى سليم.