بالفيديو: نهى نبيل تستغل السعوديات وتثير غضب جمهور السوشيال ميديا

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ على موقع تويتر تحت عنوان “نهى تستغل السعوديات”، وقد تصدر هذا الهاشتاغ صفحات تويتر الكويتية، حيث تم نشر مقطع فيديو قصير لنهى نبيل، يوضح كيف انها كانت تروج بشكل كبير لأحد المنتجات الذي تتعاقد مع الشركة المنتجة له، وبعد فسخ التعاقد تتغير وجهة نظر نهى نبيل وتقييمها للمنتج ويتحول إلى منتج سيء في نظرها بعد أن كانت تنصح به دائماً.

وقد أثارت نهى نبيل غضب جمهورها على السوشيال ميديا واعتبروه استغلال للفتيات بشكل عام، وللسعوديات بشكل خاص.

نهى نبيل هي شاعرة وإعلامية كويتية ولدت لأب مصري وأم كويتية في نوفمبر 1983، تخرجت من جامعة الكويت عام 2005 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في تخصص الهندسية الكيميائية ولكنها تعمل في مجال الإعلام منذ صغرها.

بدأت في العمل الاعلامي عام 1992 كمقدمة لبرامج الاطفال في تليفزيون الكويت حصلت على العديد من الجوائز ابرزها جوائز الشخصيه الأكثر تأثيرا في العالم العربي من خلال مهرجان المميزون في رمضان للأعوام ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨.

ارتبط اسم نهى نبيل بشكل دائم بأكبر الماركات والشركات العالمية حيث تعاقدت معها الكثير من شركات الدعاية والاعلان لتقديم إعلانات ودعايات لأشهر الماركات العالمية، أبرزها شركة مجوهرات ميسيكا حيث كانت نهى نبيل أول إعلامية كويتية تتم دعوتها رسمياً لحضور مهرجان كان السينمائي مع دار مجوهرات ميسيكا عام ٢٠١٨.