بالفيديو: أمل الأنصاري تتحدث عن عرس أختها من عيسى المرزوقي

شاركت أمل الأنصاري متابعيها مقطع فيديو تتحدث فيه عن عرس أختها من عيسى المرزوقي، والمقرر إقامته في الأيام القادمة.

وتحدثت أمل الأنصاري عن الاتصالات التي تأتيهم بشأن حفل زواج أختها، والتي تسأل عن مكان إقامة الحفل وطلب البعض كروت دعوة للعرس، وأوضحت أن عرس أختها من عيسى المرزوقي مختصر، ويقتصر على الأهل والأقارب فقط، ولا يريدون دعوة أي أحد من خارج العائلة.

وقد ظهرت أمل الأنصاري في مقطع الفيديو قائلة: “الكروت اتوزعت خلص، الاتصالات اللي قاعدة تجي، حنا قلنا إنه زواج مختصر، لو نبي نعزم عزمنا، إن الواحد يدق ويقول نبي كرت حق فلانة والله عيب، لأن الوضع عندنا مزري”.

وتابعت أمل: “العرس مختصر جداً وصغير، مو صغير تعبانين عليه ومكلفين، ولكن مختصر بيننا، خلص اللي وصلكم كروت الله يرضى عليكم، هذه الكروت وصلتكم وجزانا الله خير إن إحنا عزمناكم”.

وأضافت: “احنا ما نبغى أحد يحضر وحنا ما نعرفه، حنا نبغى الناس اللي نعرفهم أهالينا فقط لا غير، ما يصير تيجون بدون عزيمة يا ناس والله العظيم، اتخيلني أنا زواج وأدق على العالم وأقول جيبولي كروت، يا وجه استح، مشددين عليه كتير كتير، الأمن موجودين برة”.