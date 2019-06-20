شاهد.. لولوة الملا: واحد قليل أدب هكر سنابي ويهددني ويبتزني بفلوس

شاركت الفنانة الكويتية لولوة الملا متابعيها بمقطع فيديو، تخبر فيه متابعيها أن حسابها الشخصي على سناب شات قد هكر، ومن قام بتهكيره هو شخص قليل أدب، دخل على حسابها وأخذ بعض الأشياء الخاصة بها، ليبتزها ويطلب منها المال مقابل الكف عن نشرها.

فقد ظهرت لولوة الملا قائلة: ” السلام عليكم، يا جماعة يعطيكم العافية مثل ما انتم تدرون حسابي مال السناب متهكر، واللي مهكر حسابي واحد قليل أدب ما عرف التربية من أساسها”.

شخص يبتز لولوة الملا بالمال

وتابعت: “داش على المومري عندي بالسناب، وعندي أشياء خاصة فيني أن كبنت، طبعاً التهديدات لأنه حاول يبتزني بفلوس”.

وأضافت: “أقوله أعلى ما في خيلك اركبه، ما تخرعني ولا تهددني، حلو، مو أشكالك اللي يهددوني أنا ويمشوني على كيفهم، مو انت، اللي حاول يرد الحساب الله يعطيك العافية”.

لولوة الملا من مواليد 1988وهي ممثلة كويتية، اشتهرت بكلمة “نزاكة”، برزت في عدة أعمال تلفزيونية مسرحية.

وقد شاركت في ثلاث مسلسلات في رمضان 2019، فقد شاركت في مسلسل “عذراء”، كما شاركت في مسلسل “دفعة القاهرة”، وشاركت في مسلسل “قرقاشة 2”.