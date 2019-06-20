شاهد .. ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلادها وسيرين عبد النور ترقص على الدبكة

كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 09:54 صباحاً - احتفلت النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا أمس الأربعاء بعيد ميلادها ال 32 .

واجتمع عدد كبير من النجمات اللبنانيات لمشاركة ستيفاني في الاحتفال بعيد ميلادها من بينهم : ماجي بوغصن و سيرين عبد النور و داليدا خليل و جيسي عبدو و ورد الخال و سابين و دانيلا رحمي .

ونشرت الفنانة سرين عبد النور مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من حفل عيد الميلاد وظهرت سيرين وهي ترقص على أنغام الدبكة اللبنانية وسط نجمات لبنان .

وعلقت سيرين على الفيديو قائلة : ” كل عيد وإنتي بخير وكل أيامك تكون فرح متل ها الليلة ” .