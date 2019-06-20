كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 09:54 صباحاً - احتفلت النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا أمس الأربعاء بعيد ميلادها ال 32 .
واجتمع عدد كبير من النجمات اللبنانيات لمشاركة ستيفاني في الاحتفال بعيد ميلادها من بينهم : ماجي بوغصن و سيرين عبد النور و داليدا خليل و جيسي عبدو و ورد الخال و سابين و دانيلا رحمي .
ونشرت الفنانة سرين عبد النور مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من حفل عيد الميلاد وظهرت سيرين وهي ترقص على أنغام الدبكة اللبنانية وسط نجمات لبنان .
وعلقت سيرين على الفيديو قائلة : ” كل عيد وإنتي بخير وكل أيامك تكون فرح متل ها الليلة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلادها وسيرين عبد النور ترقص على الدبكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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