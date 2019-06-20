عبد المجيد عبدالله يثير قلق الجمهور بعد إعلانه عن إصابته بهذا المرض.. وهذا ما قاله!

متابعة بتجــــــــــرد: حالة من القلق سادت بين محبي الفنان السعودي الكبير عبد المجيد عبدالله، وذلك بعدما ترددت الكثير من الأنباء في الفترة الماضية حول إصابته بمرض ما، رغم عدم ذكر الكثير من التفاصيل عن ماهية ما يعاني منه.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “كسرة روتين”، طمأن عبد المجيد عبدالله جمهوره ومحبيه على حالته الصحية وأوضح أنه مصاب بآلام في الأذن الداخلية نتيجة الجهد الذي يبذله في الحفلات وتسجيل الأغاني.

وأضاف عبد المجيد عبدالله أنه يعاني من مرض يحمل اسم “مانير”، وهو مرض ليس له علاج، ومن أعراضه الدوخة والغثيان.

على الصعيد الفني، طرح عبد المجيد عبدالله مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان “شكرًا”، وهي من كلمات العاليه وألحان ياسر بوعلي وتوزيع عصام الشرايطي، ومن المقرر أن يحيي بعض الحفلات في جدة والرياض والدمام وباقي المناطق بالتنسيق مع شركة روتانا خلال الفترة القادمة.