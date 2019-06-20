أحمد السقا يخضع لعملية جراحية في عينه

متابعة بتجــــــــــرد: صرح النجم المصري أحمد السقا بأنه اجرى عملية جديدة فى عينه منذ أيام، ومنعه الأطباء من الإرهاق والتعرّض للإضاءة الزائدة. وقال السقا: “إنني أرهقت أثناء تصوير مسلسل (ولد الغلابة) لكنني واصلت التصوير وقررت أن أجرى العملية بعد انتهاء المسلسل لكي لا أعطل العمل”. من ناحية أخرى كشف السقا عن أنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” مع المخرج أحمد نادر جلال والعمل من تأليف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري وجار ترشيح باقي الممثلين الذين سيشاركون فيه.

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