المسدس الذي أنهى حياة فان غوخ للبيع.. بسعر خيالي!

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متابعة بتجـــــــــرد: سيُطرح المسدس الذي أطلق منه الرسام المشهور فان غوخ النار على نفسه الأربعاء بدار المزاد Drouot في باريس.
وكشفت دار المزاد أن مزارعاً محلياً عثرعلى المسدس في حقل زراعي انتحر فيه الفنان الهولندي في العام 1960 أي بعد 70 عاماً من انتحار فان غوخ.
ولم تسمح حالة المسدس أولاً بالتعرف عليه بشكل تام، ففي العام 2012، أصدر المؤرخ الفرنسي آلان روان كتاباً أجرى فيه تحليلاً دقيقاً للمسدس.
وأظهرت نتيجة التحليل التقني أن المسدس كان مدفوناً في الأرض منذ حوالى 50 إلى 80 عاماً الأمر الذي يثبت أن هذا المسدس يعود إلى فان غوخ.
والجدير ذكره أنّه من المتوقع أن يتم بيع هذا المسدس في المزاد بين 45 و 67 ألف دولار أميركي.
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