ياسر الفيصل ساخرًا من شوق الهادي: "ركب سود وسيقان سلوقي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سخر نجم مواقع التواصل السعودي، ياسر الفيصل، من طريقة جلوس الفنانة الكويتية شوق الهادي، مقللًا من جمالها ومظهرها.

وظهرت الهادي في صورة لها منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجلس على كرسي مرتدية شورتًا أسود قصيرًا و"تي شيرت" أبيض وكابًا على رأسها.

وعلق الفيصل على الصورة ساخرًا من طريقة جلوسها: "هذا ما يحدث لما الشركات سحب عليك وما تصير تعلن عندك".

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وأضاف ياسر مقللًا من مظهرها: "ليت تفصخك على شيء يسوي ويبهرنا ركب سود وسيقان سلوقي".

وعادة ما يثير الفيصل الجدل، إذ كان آخر هجوم له شنه على الدكتورة خلود، بعدما وجهت رسالة غزل إلى زوجها أمين عبرت من خلالها عن عواطفها تجاهه.

وسخر منها الفيصل وأعاد نشر التعليقات على حسابه وكتب: "هذي شفيها تقط نغزات وأردني نشمي ومدري شنو؟ تراه خذاك عشان تصرفين عليه وتكفلينه، وفعلاً إحمدي ربك إنه خذاك لأن الكويتي والخليجي ما يرضون يتزوجون وحدة مثلك، انبثري واقبضي أرضك".