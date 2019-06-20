إيميلي راتاجكوسكي تطلق مجموعة ملابس صيفية مُستوحاة من الأميرة ديانا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت عارضة الأزياء إميلي راتاجكوسكي مجموعة جديدة من الأزياء الرائعة للمرأة الجريئة، بالتعاون مع المتجر الإلكتروني الأمريكي Nasty Gal.

وفي أعقاب إطلاق علامتها التجارية الخاصة Inamorta، والتي تتخصص في ملابس السباحة والقطع الأساسية البسيطة، ابتكرت هذه العارضة البالغة من العمر 28 عامًا خط ملابسها الأول، بالتعاون مع المتجر العالمي بأسعار معقولة.

وتشمل المجموعة، المستوحاة من أسلوب راتاجكوسكي الشخصي، جميع اتجاهات صيف 2019 التي لا بد من امتلاكها، بدءًا من ظلال الأخضر النعناعي والأرجواني وطبعات tie-dye، إلى فساتين prairie ذات الأكمام المنتفخة و التوبات.

تقول راتاجكوسكي: "أسلوبي الشخصي قديم بعض الشيء، حاليًا أميل إلى أسلوب الأميرة ديانا في فترة الثمانينيات، والملابس الرجالية المنسقة مع الشورتات الرياضية الضيقة القصيرة أو شيء أنثوي".

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وتشتهر العارضة بحبها لقطع الـ bodycon، ولذلك فقد تضمنت المجموعة أيضًا فساتين منحوتة وضيقة، فضلاً عن توبات الكروب وتصاميم شفافة وشبكية.

أما بالنسبة لقطعتها المفضلة من المجموعة، فاختارت العارضة زوجًا من بدلات البنطلون، التي تعد عنصرًا أساسيًا في خزانة ملابس راتاجكوسكي خارج أوقات العمل.

مجموعة Nasty Gal x Em Rata متاحة للشراء حاليًا، بأسعار تتراوح ما بين 18 - 100 دولار.