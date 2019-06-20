وفاء عامر: أغار على زوجي كثيرًا.. وأدعم ياسمين صبري لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفضت الفنانة المصرية وفاء عامر اتهام البعض لها بالغيرة من مواطنتها الفنانة ياسمين صبري، مشيرة إلى أن هذا الكلام غير صحيح، بل على العكس تمامًا كانت داعمة لها طوال الوقت.

وأضافت وفاء عامر في تصريحات تلفزيونية: "أنا لو كنت بغير مكنتش اشتغلت.. وأنا بحبها لياسمين وبدعمها".

وأشارت إلى أنها كانت حريصة على دعم ياسمين في أول بطولة درامية لها؛ لأنها سبق وشعرت بالظلم في بداية مشوارها الفني، إذ كان من المفترض أن تكون بطلة فيلم "الكيت كات" أمام النجم الراحل محمود عبد العزيز، ولكن تم استبدالها بفنانة أخرى.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تغار على زوجها كثيرًا، لكنها في الوقت نفسه تثق فيه ثقة كبيرة، مشيرة إلى أنه رجل بمعنى الكلمة يجمع بين الشهامة والطيبة والحنية.

وأضافت أنها تنتقم من أعدائها من خلال إصرارها على تحقيق المزيد من النجاح في حياتها وعملها، مشيرة إلى أنها تعرضت للظلم والغدر كثيرًا في حياتها؛ بسبب طيبتها الزائدة، وهو من علمها أن تكون أكثر حذرًا مع من حولها.

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أما عن أصعب تجربة لها في حياتها، قالت، إن وفاة والدها كانت من أصعب التجارب التي مرت بها، خاصة أنه كان السند لها ولأختها، ومن بعده تحملت مسؤولية تربية إخوانها بالكامل.

وسبق وكشفت الفنانة المصرية وفاء عامر للمرة الأولى، عن كواليس الفيديو المسرّب لها مع الفنان محمد رمضان الذي يحمل إيحاءات جنسية من مسلسل "نسر الصعيد" وأثار موجة من الغضب ضد وفاء عامر.

وقالت في لقاء تلفزيوني، إنها صورت المشهد المثير للجدل في الساعة السادسة صباحًا، ولم تكن في كامل وعيها نتيجة الإرهاق الشديد من ساعات التصوير المتواصلة التي تجاوزت 14 ساعة.

وأوضحت أنها عقب الانتهاء من تصوير المشهد، تواصلت مع المنتج جمال العدل وأخبرته أنها تشعر أن هذا المشهد يُسيء إليها، ووعدها أنه لن يقبل بوجود كلمة تسيء لأي شخص في العمل، وأقسمت أنها لا تعرف من الشخص الذي سرب الفيديو لها، لافتةً إلى أنها لا تعتقد أن رمضان وراء تسريبه.