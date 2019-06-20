سعودي يعفو عن قاتل شقيقه مقابل بناء مسجد وإطلاق سراح 10 غارمين

كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 08:52 صباحاً - عفا مواطن سعودي عن حقه بالقصاص من قاتل شقيقه المحكوم قصاصاً في مدينة ينبع مقابل بناء مسجد وإطلاق سراح 10 سجناء من الغارمين.

وفي التفاصيل كما نشرتها مواقع اخبارية سعودية، فأن وساطة قامت بها مجموعة من الشخصيات العامة والاجتماعية نجحت في التوصل إلى إعلان المواطن علي الحبيشي الجهني العفو عن قاتل أخيه سلطان الميموني المطيري، وفقاً لـ”سبق”.

واشترط المواطن الجهني للعفو عن قاتل شقيقه بناء مسجد وإطلاق سراح 10 سجناء من الغارمين.