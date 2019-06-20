ماكرون يقلّد إلتون وسام جوقة الشرف

متابعة بتجـــــــــرد: يقلد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم غد الجمعة المقبل، يوم عيد الموسيقى في فرنسا، وسام جوقة الشرف للمغني البريطاني إلتون جون “أحد أعظم فناني موسيقى البوب روك منذ السبعينات”، كما جاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه، وسيكّرم جون في فناء القصر الرئاسي قبل بدء الاحتفال بعيد الموسيقى، الذي ستشارك في إحيائه فرقتا “بريجيت” و”سانت سيستر” والمغنيتان إيريس غولد وبونغو.

وأضاف البيان أن المغني البريطاني “فنان موهوب بالعزف على البيانو، وعبقري في التلحين ورجل استعراض حقيقي”، وأوضح قصر الإليزيه أن إيمانويل ماكرون “سيحيي التزام” إلتون جون “كأحد الفنانين الذين يستثمرون في الأعمال الخيرية وينشطون في إطارها لاسيما على صعيد مرضى الإيدز”.

وسبق لإلتون جون (72 عاما) أن حاز في فرنسا وسام الفنون والآداب عام 1993. وهو موجود حاليا في فرنسا كجزء من جولة وداعية تستمر ثلاث سنوات كان باشرها عام 2018.