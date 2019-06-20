ثلاثة أفلام لـ هند صبري

متابعة بتجـــــــــرد: تشارك الفنانة التونسية هند صبري كضيفة شرف في فيلم “الممر” للمخرج شريف عرفة، المعروض حاليًا في السينمات ضمن أفلام موسم عيد الفطر، وهو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي.

وتنتظر هند عرض الجزء الثاني من فيلم “الكنز” الشهر المقبل، حيث يطرح العمل بين عيدي الفطر والأضحى بعد سلسلة من التأجيلات، حيث تستكمل هند تجسيد شخصية الملكة حتشبسوت، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته محمد رمضان ومحمد سعد وأحمد رزق وروبي وأمينة خليل وهيثم أحمد زكي ونهى عابدين وأحمد حاتم وعباس ابو الحسن وعبدالعزيز مخيون وهاني عادل.

أما في عيد الأضحى، فتشارك هند في بطولة الفيلم المنتظر “الفيل الأزرق 2” مع كل من كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، حيث التحقت هند بأسرة الجزء الثاني لتجسيد شخصية جديدة لم تكن حاضرة في الجزء الأول الذي عرض في عام 2014، والفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد ويظهر فيه العديد من ضيوف الشرف، أبرزهم اياد نصار وتارة عماد.