جديد نوال الكويتية.. أغنية وحفل وألبوم

متابعة بتجــــــــرد: تجدد الفنانة نوال الكويتية تعاونها الفني مع الملحن سهم عبر أغنية جديدة، ستطرح قريبًا بعنوان “ممنون” من كلمات الشاعر سعود البابطين، وتوزيع بشار سلطان.

كما تحضر نوال حاليا لإطلاق ألبوم جديد، سيتضمن أعمالًا من ألحان سهم أيضًا، وكلمات الشاعر سعود البابطين، الذي غنت له “أنتِ غير”.

على صعيد متصل، تشارك نوال في عدد من الحفلات الغنائية في الفترة المقبلة، حيث ستجدد لقاءها مع جمهورها السعودي في 29 يونيو الجاري على ضفاف الساحل الغربي في “ليلة سهم” بمشاركة نجوم الأغنية الخليجية والعربية، كذلك ستحيي حفلة في لندن، العاصمة البريطانية، ضمن حفلات الصيف في 17 أغسطس المقبل، لتعود مجددًا إلى السعودية، وتلتقي محبي فنها الأصيل في حفلات “سوق عكاظ” بالطائف في 24 أغسطس.