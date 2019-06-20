قبلة حميمة بين جينيفر لوبيز وحبيبها تشعل المواقع – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز صورة جديدة لها مع خطبيها لاعب البيسبول أليكس رودريغيز، أثارت بها جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتظهر لوبيز في الصورة وهي تعطي رودريغيز قبلة حميمة جدًا في تمام الساعة الحادية عشر وإحدى عشرة دقيقة مساء.

الصورة ناهزت المليون إعجاب (لايك) بعد أقل من عشر ساعات على نشرها عبر حساب جينيفر لوبيز على موقع “إنستجرام” الشهير.

وكانت لوبيز قد صرحت مؤخرًا أنها جاهزة للزواج من جديد مشيرةً إلى أنها ترغب في تمضية بقية حياتها برفقة أليكس رودريغيز.