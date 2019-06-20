دريك يقضي إجازة في جزر تركس وكايكوس – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: يقضي المغني العالمي دريك إجازة قصيرة في جزر تركس وكايكوس في المحيط الأطلسي.
وشارك دريك الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور له ظهر فيها وهو يستمتع بوقته في حوض السباحة، حيث يمضي أوقات راحة واستجمام بعيدًا عن ضغوط العمل والحفلات.
الجدير ذكره أن آخر أعمال دريك الفنية كان ألبوم Scorpion الذي طرحه منذ أشهر عبر المنصات الإلكترونية الكبرى.
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