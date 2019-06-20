عصابة تعتدي على ملكة جمال الكون السابقة في منتصف الليل!

متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت ملكة جمال الكون الهندية لعام 2010 أوشوشي سينغوبتا، لهجوم مع سائق سيارة أوبر من قبل عصابة، أثناء وجودها في مدينة كولكاتا.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن أفراد العصابة سحبوا السائق من داخل سيارته وانهالوا عليه ضربًا بسبب حادث اصطدام مركبتيهما في مفترق طرق.
وأكدت “أوشوشي” أن العصابة لاحقتها إلى المنزل وحاولوا تحطيم هاتفها، بعد أن قامت بتصوير حادثة الاعتداء.
ووجهت ملكة جمال الكون السابقة انتقادًا للشرطة بسبب عدم اهتمامها بما حدث، مشيرة إلى أنها كانت متوجهة إلى منزلها رفقة زميلتها بعد موعد عمل في وقت متأخر من الليل الثلاثاء، بولاية البنغال الغربية في الهند، ثم وقع الاعتداء.
وأوضحت أنها دافعت عن السائق بعد تعرضه للضرب، ثم بدأت بتسجيل الحادثة من هاتفها، ثم توجه إليها أحد أفراد العصابة وحاول منعها من التصوير، بعدها تمت ملاحقتها للمنزل.
من جهتها؛ قالت الشرطة، اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على 7 أشخاص من العصابة، وفتحت تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات حادثة الاعتداء، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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