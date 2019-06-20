زواج ريم عبد الله الأكثر تداولًا في السعودية

متابعة بتجـــــــــرد: تصدّرت الفنانة السعودية، ريم عبد الله قائمة الوسوم الأعلى تداولاً في المملكة، تحت هاشتاق #زواج_ريم_عبدالله، الذي حظي بتغريدات وردود فعل واسعة من جمهورها ومحبيها.

ورغم أن الهاشتاق بقي ضمن الأعلى تداولاً عبر تويتر خلال الساعات الماضية، ويتفاعل عبره المغرّدون، غير أن الفنانة ريم العبد الله، لم توضح حقيقة زواجها رسميًا، من عدمه، حتى خرجت عن صمتها، وعلقت على الخبر المتداول بطريقة ساخرة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”، مقطع فيديو طريف لفتاة ذات بشرة سمراء داكنة، ظهرت فيه وهي تمضغ العلكة وتبحث عن شيء ما، وأردفته بتعليق: “شكلي وانا أدور اللي تزوجته ريم عبد الله، الله لا يشغلنا إلا في طاعته”.

وكان كثير من متابعي ومحبي الفنانة قد تساءلوا عن حقيقة زواجها، طالبين منها أن تخرج للعلن، وتكشف عن مدى صحة هذه الخبر المتداول.

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يذكر أن آخر نشاط كان للفنانة في موسم دراما رمضان المنصرم، حيث شاركت في الجزء الثاني من مسلسل “العاصوف”، من بطولة ناصر القصبي وعبد الإله السناني، وريماس منصور، وعبد العزيز السكيرين، وحبيب الحبيب، ومن تأليف عبد الرحمن الوابلي وناصر العزاز، وإخراج المثنى صبح.

وظهرت ريم عبد الله عام 2006، وتحديدًا في الجزء 14 من مسلسل “طاش ما طاش”، الذي كان من بطولة النجمين، ناصر القصبي وعبد الله السدحان.

وتوالت بعد ذلك نشاطات النجمة السعودية الفنية بشكل ناجح، حيث شاركت في عشرات المسلسلات، وصلت إلى ما يقارب 30 عمل، من بينها “عمشة بنت عماش”، “بيني وبينك” ومسلسل “كلنا عيال قرية” و”الساكنات في قلوبنا”، و”جاري يا حمودة” و”مزحة بزرحة” و”كلام الناس”، بالإضافة إلى فيلم “وجدة” مع المخرجة هيفاء المنصور.