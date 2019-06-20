خاص- هشام الحاج يشهد على القرار الجريء… بالانفصال

طرح النجم هشام الحاج كليب أغنيته الجديدة “ما حبيتني” كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، تسجيل وتوزيع طوني سابا، ماسترينغ محمد المقهور

الكليب تم تصويره في تركيا، بعدسة المخرج زياد خوري، الذي ترجم كلمات الأغنية المليئة بالألم وجرح الخيانة، الى قصة بين ثنائي وذلك بعدما تكتشف الشريكة خيانة حبيبها لها مع امرأة أخرى ما يسبب لها جرحاً كبيراً يدفعها في نهاية القصة الى أخذ القرار الجريء والانفصال عنه.

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ظهر هشام الحاج طوال الكليب في الخلفيّة ليشهد على تطوّر الاحداث الأليمة بين الشريكين، ففي معظم اللقطات أطل وهو يتعذب الى جانب الضحيّة.

الأغنية رومنسيّة بإمتياز حملت توقيع الشاعر المرهف احمد ماضي، مع لحن ذات ايقاع سريع من توقيع عادل العراقي ليكمل طوني سابا عملية توظيف الألات الموسيقية المتنوعة في الجمل اللحنية المختلفة.

صوت هشام الحاج الرائع بالاضافة الى صورته الجميلة في الكليب ولوكاته العصريّة اضافت الكثير الى العمل الذي انتظره الجمهور على نار.