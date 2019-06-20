بيعُ فساتين للأميرة ديانا في مزاد بلندن بثلاثة أضعاف المبلغ المتوقّع.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت دارُ مزادات "كيري تايلور" بلندن الإثنين، بيعَ 3 فساتين للأميرة ديانا، بأكثر من 328 ألف دولارٍ أمريكي، حيث كان من المفترض بيعها مقابل 114 ألف دولارٍ أمريكي، لكنها حققت تقريبًا ثلاثة أضعاف السعر المقدّر لها.

أحد الفساتين التي تم بيعها، ارتدته ديانا خلال زيارتها إلى دول الخليج، مع زوجها الأمير تشارلز في عام 1986، وتم بيعه بـ 134 ألف دولارٍ أمريكي في المزاد.

وتم تصميم الفستان المخطط بالأبيض والأزرق، من قبل مصممي فستان الزفاف الملكي، ديفيد وإليزابيث إيمانويل، واللذين صمّما لديانا البالغة من العمر 25 عامًا في ذلك الوقت، أربع إطلالات مختلفة لجولتها.

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كما بيع أيضًا فستان خوخي منقّط من علامة "كاثرين ووكر" بمبلغ 117 ألف دولارٍ أمريكي، والذي ارتدته أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، بالإضافة إلى بيع بدلةٍ من الصوف الأحمر المصقول، ارتدتها في تشرين الثاني/نوفمبر 1984، مقابل 79 ألف دولارٍ أمريكي.

ومن جانبها، قالت كيري تايلور، من دار مزادات كيري تايلور: 'إن ملابس ديانا النهارية أكثر ندرةٍ من ملابسها المسائية، التي بيعت في مزاد ضخم في أواخر التسعينات"، وأضافت: "مُنِحت هذه الفساتين للأصدقاء، أو المتاجر الخيرية، لذا فقد اختفوا في الغالب".