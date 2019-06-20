تفاصيل الفيلم الجديد للمخرج كريستوفر نولان

كشفت بعض التقارير الأجنبية عن تفاصيل جديدة عن فيلم المخرج العالمي كريستوفر نولان الجديد الذي يأتي بعنوان Tenet، والمقرر عرضه العام المقبل في صالات السينما.
وحسب صحيفة worldofreel فإن الفيلم الجديد سيتكلف ما يقارب الـ250 مليون دولار، بعد مفاوضات كثيرة دارت مع المخرج صاحب التاريخ الطويل من الأفلام الحائزة على جوائز الأوسكار، بالإضافة إلى توفير ميزانية إضافية في حال تغير رؤية المخرج في ما بعد.
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ومن المقرر أن تدور أحداث الفيلم الجديد في إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان.
ويشارك في بطولة العمل السينمائي الضخم كلا من جون ديفيد واشنطن وإليزابيث ديبيكي وروبرت باتينسون وآرون تايلور جونسون وكينيث براناج بالإضافة إلى نولان مايكل مايكل.
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