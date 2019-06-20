مئات الفنانين والعروض المميزة في مهرجان جرش في الأردن 2019

كشف القائمون على مهرجان جرش الثقافي السنوي أن الدورة الـ 34 للمهرجان التي ستعقد هذا العام ستشهد الكثير من الفعاليات الثقافية وحضور مئات الفنانين والموسيقيين العرب.

وأوضح القائمون أن فعاليات المهرجان لهذا العام، والتي ستمتد من 18 حتى 28 يوليو القادم سيصل عددها إلى 140 فعالية، وسيشارك فيها نحو 1500 فنان وموسيقي ومسرحي من الأردن وكافة أرجاء الوطن العربي.

ومن أبرز النجوم المشاركين في هذا المهرجان، المطرب والملحن مارسيل خليفة، وعبير نعمة من لبنان، ومحمد منير من مصر، والمطرب التونسي الشهير، لطفي بوشناق، ومحمد عساف من فلسطين، وديانا كرزون من الأردن.

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كما ستشهد فعاليات المهرجان حفلات للمطربة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم، وحفلات لفرق فنية شهيرة، كفرقة سلاطين الطرب من سورية، وفرقة نايا من الأردن، وفرقة أوبرا الاسكندرية من مصر، وفرق شعبية وفلكلورية من الوطن العربي.

ويعتبر مهرجان جرش للثقافة والفنون من أهم المهرجات العربية السنوية المتخصصة في هذا المجال، ومنذ العام 1983 بات منبرا للفنانين والمطربين العرب، ومكانا تجتمع فيه أهم الفرق الموسيقية من بلدان الوطن العربي والعالم.

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