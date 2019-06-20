توقعات بوصول عائدات افتتاح "توي ستوري 4"إلى 260 مليون دولار

نشرت بعض التقارير المتخصصة توقعات عن وصول عائدات الأسبوع الافتتاحي لفيلم الرسوم المتحركة"Toy Story 4" إلى 260 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي منها 160 مليون دولار داخل الولايات المتحدة فقط.

قصة الفيلم تدور عن انضمام لعبة جديدة تدعى (فوركي) إلى (وودي) وفريقه، وتحدث معهم مغامرة على جانب الطريق عندما يفر (فوركي)، فيكتشف كلًا من الأصدقاء القدامى، والجدد كم من الممكن أن يصبح العالم كبيرًا جدًا على لعبة صغيرة.

يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم توم هانكس وتيم ألين وجوردي بينسون وآني بوتس وبوني هانت وباتريشيا اركيت ولوري متكاليف وجوان كوزاك وكريستيت شال وجوردان بيل وكيجان مايكل كاي وغيرهم.

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