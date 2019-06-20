عمرو دياب ودينا يحييان حفل زفاف ابن ثري خليجي في إسبانيا

يسافر الفنان عمرو دياب والراقصة الشرقية دينا إلى أحد المدن الإسبانية نهاية أيلول المقبل، وذلك من أجل أحياء حفل زفاف ابن أحد الاثرياء الخليجيين الذي يحضره عدد من النجوم والمطربين العرب.

وأكد مصدر مقرب من الهضبة أنه حصل على مبلغ مالي قدره 300 ألف دولار أميركي مقابل أحياء الحفل، كما أنه لن يغني سوي ساعة واحدة فقط، وسترافقه فرقته الموسيقية بكل أعضائها.

وأضاف المصدر أن الراقصة الشرقية دينا سوف تشارك في احياء الحفل، حيث حصلت على 100 ألف دلاور مقابل إحياء الحفل أيضا، هذا بجانب عدد من المطربين الآخرين.

من جانب آخر احتفلت مؤخرًا الراقصة دينا بتخرج ابنها الوحيد "على" من المرحلة الثانوية ودخوله الجامعة، حيث يدرس على في الولايات المتحدة لأميركية سوف يكمل دراسته هناك، وذلك بناء على رغبة والدته التي فضلت أن يكمل تعليمه خارج مصر

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

دينا الشربيني تستشير عمرو دياب في أعمالها الفنية

دينا الشربيني تخرج عن صمتها وتصارح الجمهور بعلاقتها مع عمرو دياب