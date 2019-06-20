محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
حل فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد، في المركز الأخير في شباك التذاكر بين أفلام عيد الفطر، حيث حقق 3 ملايين و465 ألف جنيه منذ بدء عرضه.
وتدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل في فندق كبير ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.
الفيلم بطولة محمد سعد، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مي سليم، حمدي الوزير، ومن إخراج محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر تذيل القائمة.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "محمد حسين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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