محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان أحمد سعد صورًا مع فريق عمله من داخل الاستوديو، أثناء تسجيل أغنية جديدة من ألبومه الجديد. وكتب سعد: "توكلنا عليك يا رب.. من الاستوديو بنخلص الألبوم.. إن شاء الله صيف 2019". وأدى الفنان أحمد سعد العمرة مؤخرا، ونشر عدة صور له داخل الحرم المكي والمسجد النبوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| أحمد سعد في الاستوديو.. ويكشف موعد ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.