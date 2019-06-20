ايران تعلن اسقاط طائرة تجسس امريكية!

كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 06:54 صباحاً - اعلنت مواقع اخبارية ايرانية اسقاط الدفاعات الجوية التابعة لحرس الثورة الإسلامية طائرة تجسسية أميركية فوق محافظة هرمزغان جنوبي ايران. وبحسب موقع العالم الايراني فأن الطائرة من طراز غلوبال هاوك وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخمیس فوق هرمزغان. غير أن رويترز نقلت عن مصادر في الجيش الأمريكي نفيه تحليق أي طائرة أمريكية في المجال الجوي الإيراني.

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