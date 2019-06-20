جورج وسوف على موعد مع محبيه في بيروت

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متابعة بتجــــــــرد: يلتقي سلطان الطرب جورج وسوف محبيه وعشاقه في حفل غنائي يحييه ليلة السبت في 6 تموز/يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يطلّ أبو وديع على محبيه في Forum De Beyrouth حيث سيقدّم عددًا من أجمل أغنياته القديمة والجديدة في سهرة ستكون الأجمل.
وبدأت الشركة المنظّمة للحفل الإستعدادات النهائية له بالتعاون مع فريق عمل كبير سيواكب كل التفاصيل اللوجسيتية ليكون حفلاً يليق بمسيرة أبو وديع الفنيّة.
الجدير ذكره أن البطاقات بدأت تباع في كافة فروع Virgin MegaStore.
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