عرض "توي ستوري 4" في المملكة السعودية قبل أميركا

تستقبل دور العرض السينمائي في السعودية فيلم النجم العالمي توم هانكس Toy Story 4، يوم 20 يونيو/ حُزيران، وذلك قبل عرض الفيلم في الولايات المتحدة بيوم حيث يعرض في دور العرض الأميركية يوم 21 يونيو/ حُزيران الجاري.

فيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولي، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لي أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفاني فولسوم، سي أندرسون.

ويضم الفيلم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آني بوتس، كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لوري ميتكالف، بوني هانت، جودي بنسون، لوري آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون.

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