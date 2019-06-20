تامر حسني يفاجئ متابعيه بفيديو لإحدى أغنياته المقربة إلى قلبه

فاجأ النجم تامر حسني متابعيه وجمهوره بفيديو لإحدى أغنياته المقربة إلى قلبه، بعدف تذكيرهم بها والترويج لها، على اعتبار أنها ظلمت ولم تأخذ حقها في النجاح، بحسب تعبيره.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع أغنية "شكرا أنك في حياتي"، واكد العديد من متابعيه انهم لا يعرفونها ويسمعوها للمرة الاولى، في حين شدد البعض الاخر انها من اجمل اغانيه الرومنسية.
وكلمات الاغنية رومنسية بسبطة مع لحن هادئ وقد علق حسني على المقطع بالقول: "من الأغاني اللي كتبتها واللي حزنت انها مخدتش حقها في النجاح"، الامر الذي دفع بمحبيه الى طمأنته بأنها ستأخذ حقها الآن بعد نشره للمقطع.
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