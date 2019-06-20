أحمد مكي يُعلِّق على عيد ميلاده برسالة اعتراف مُثيرة

احتفل الفنان أحمد مكِّي الأربعاء، بعيد ميلاد، وسط متابعيه، معترفًا بأنه بُرج "الجوزاء" فيما وجَّه الشكر إلى كل من تذكَّر هذه المناسبة، والذي كان من بينهم عدد من النجوم.

وعلَّق مكي على يوم ميلاده بتدوينة قصيرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقال، "أيوة جوزااااء... مش بأيدي والله.. عيد ميلادى صادف رقم غريب السنة دى ١٩.٦.١٩ شكرا ليكم عشان افتكرتوا عيد ميلادى وكل سنة وإنتم طيبين".

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واحتفل عدد كبير من النجوم بعيد ميلاد مكي ومن بينهم الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، حيث كتب تدوينة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قال فيها "بعيدا عن أنه من أهم نجوم الوطن العربى وكلنا بنتعلم منه إلا أنه من اكتر الناس اللى قريبين من قلبى واكتر حد بجد كان جنبى في حاجات كتير على المستوى الشخصي قبل الفني بالرغم أنه ضحك عليا وقالي هخليك تغنى معايا إلا أنه من اكتر الناس اللى بستمتع وبتبسط بالشغل معاه، كل سنة وأنت طيب يا كبييييير كل سنة وأنت طيب يا قائد كل سنة وأنت طيب يا سلطان يا مسلطن يا مستسلطن".

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