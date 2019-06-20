دنيا بطمة تستعدّ لحفل غنائي ضخم قريبًا

أعلن المنتج محمد الترك، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستغرام” أنه سيقيم حفلا أسطوريا لمناسبة يوم ميلاد ابنته “غزل” من الفنانة دنيا بطمة قريبا.

وشوّق “الترك” من خلال الصور ومقطع فيديو جمهوره لهذا الحفل، حيث مهّد للحدث بالاحتفال مع طفلته “غزل” بكعكة صغيرة برفقة زوجته دنيا بطمة، في أجواء بسيطة تمهيدًا للحفل الأسطوري.

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وعلق على الفيديو قائلاً: “اليوم طفت أميرتي الصغيرة شمعتها الثانية وعقبال المليون وأحلى عيد ميلاد في أقرب وقت انتظروا العيد الميلاد الأسطوري عسى ربي يأخذ من عمري ويعطيك 16/6”.

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يذكر أن أحدث أعمال المنتج محمد الترك هو فيديو كليب “الزمن بيدور”، لزوجته الفنانة دنيا بطمة، وهو من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي، وتم تصوير الكليب في القاهرة من إخراج أحمد جيلاني.

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