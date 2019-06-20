عرض مباريات الأمم الإفريقية في سينما ريفولي.. وتامر بجاتو محللا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت إدارة سينما "ريفولي" إقامة استوديو تحليلي، بقيادة الكابتن تامر بجاتو لاعب النادي الأهلي ومصر السابق لكرة القدم، والإعلامي كريم خالد المعلق الرياضي، لتحليل مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

وأوضحت إدارة السينما أنه تم تجهيز شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى مكان مجهز للعائلات، ودعوة عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وطرح عدد من المسابقات للتفاعل مع الجمهور، وعرض استوديو تحليلي يضم شخصيات رياضية مشهورة لتحليل المباريات.

يشار إلى أن البطولة ستنطلق يوم الجمعة المقبل بلقاء المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي في العاشرة مساءً، في افتتاح البطولة.

