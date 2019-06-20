احتل المركز الرابع.. تعرف على إجمالي إيرادات "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حل فيلم "حملة فرعون"، المركز الرابع في شباك التذاكر، وحقق إيرادات كلية منذ عرضه بلغت 13 مليونا و235 ألف جنيه بعد أسبوعين من عرضه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة إغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه.

الفيلم بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبدالمغني، روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.