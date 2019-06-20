مايا دياب تريد معتصم النهار “حارس شخصي” لها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 04:50 صباحاً - أشادت الفنانة اللبنانية مايا دياب بمسلسل “خمسة ونص” وبدور مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم، قائلة الدور رائع وقريب من واقع الناس والشعب اللبناني ومعاناته.

كما عبرت مايا دياب، خلال لقاء مع برنامج “عرب وود” المذاع على فضائية “روتانا سينما”، عن إعجابها بالفنان قصي خولي قائلة: “أحبه كثيرًا فهو ممثل صعب وليس ممثلا عاديا”.

وعن معتصم النهار، قالت مايا دياب “لأنه اخذ دور حارس شخصي قلت انه سيكون حارسي الشخصي في المستقبل”.

وعن كارهي مايا دياب ردت قائلة: “الإنسان عندما ينجح أكثر يزيد عدد كارهيه، خاصة أن ناس كثر لا يزرعون المحبة للشخص الناجح ولم يتربوا على حب نجاح وجمال وشكل ووجود الآخر.. لذلك كلما يرون شخصًا يكبر ويتقدم يصبح هناك كره”.