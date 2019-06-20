تجاوزت 20 مليونًا .. تعرف على إجمالي إيرادات "سبع البرمبة" لرامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- بهاء حجازي:

حل الفيلم الكوميدي "سبع البرمبة"، في المركز الثالث في شباك التذاكر، وحقق إيرادات كلية منذ بدء عرضه قدرها 20 مليونا و398 ألف جنيه.

تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بإنتحال شخصيات المشاهير، من أجل علاج زوجته، ويظهر في الفيلم أحمد السقا وياسر جلال وأمير كرارة كضيوف شرف في الفيلم.

الفيلم بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جميلة عوض، مها أبو عوف، نور قدري، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.