تعرضت ​الفنانة “وعد”​ لموجة من الانتقادات العنصرية بسبب صورة جمعتها بوالدتها الراحلة التي ظهرت كل منهما بلون بشرة مختلف . وخرجت الفنانة عن صمتها لترد على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو قالت فيه: “شكراً لأنكم ترحمتم على أمي على الصورة اللي حطيتها” .

وأضافت وعد : ” العنصرية ما تخلص كيف أمك بيضا وأنتي سمراء، ما أدري يمكن أمي اشترتني وحطتني بالشنطة! بكل بساطة لأن أبي أسود وبكل فخر”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعدما نشرت صورة تجمعها بوالدتها.. بالفيديو: وعد تخرج عن صمتها وترد على سؤال من متابعيها كيف أمك بيضا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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