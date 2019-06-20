حزب الوفد يكرم dmc بجائزة أفضل قناة خلال شهر رمضان

كرم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، قناة dmc على تقديمهم أدوارًا وطنية تهدف لخدمة مصر، بجائزة أفضل قناة فى رمضان لـ2019، وسط حضور كبير من قيادات الوفد.

وسلم المستشار بهاء الدين أبو شقة الجائزة للإعلامي

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محمود التونى، نائب رئيس القناة dmc ، وسط حضور كبير من نجوم الفن .

وتحرص دائمًا قناة dmc على أن تكون في الصدارة من أجل جمهورها في مصر والوطن

العربي، لذلك تقدم ما يُعبرعن المشاهدين.

يذكر أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، كرم كوكبة من نجوم الفن عن دورهم في مسلسلات رمضان وأفلام عيد الفطر لهذا العام وكان من بينهم الفنان أحمد السقا ومصطفي خاطر وكريم عفيفي ومحمد ممدوح وصابرين وغيرهم من نجوم الفن .