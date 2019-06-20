كيف ردت السعودية على تقرير الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي؟

كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 02:53 صباحاً - رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الأربعاء، تقريرًا للأمم المتحدة قال إن ثمة أدلة موثوق بها تشير إلى مسؤولية ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين كبار عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية تحدث الجبير عن تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان وقال: لقد حفل تقرير السيدة كالامار – بكل أسف – بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن السعودية إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها.

وعن حيادية التقرير ومصداقيته أشار الوزير الجبير إلى أن هناك أسباباً جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها.