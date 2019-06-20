حكيم عن كأس الأمم: هنعمل أحلى افتتاح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

نشر الفنان حكيم عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو من كواليس بروفات حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، المقرر غدًا الجمعة.

وقال حكيم في الفيديو: " استنوني يوم الجمعة إن شاء الله، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، هنعمل أحلى افتتاح ونخلي العالم يتكلم عنه، وإن شاء الله الجمهور المصري يشرف مصر كالعادة".

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وعلق حكيم على الفيديو: "من كواليس تحضيرات حفل الافتتاح لبطولة الأمم الافريقيه ٢٠١٩، استنونى يوم الافتتاح ومفاجأت كتير أوى يارب تعجبكم "

يذكر أن حكيم انتهى من تسجيل كليب "متجمعين" الذي سيعرض في افتتاح البطولة، ويغني خلاله حكيم باللغة العربية، بينما سيغني بالإنجليزية الفنان النيجيري فيمي كوتيه، الذي سبق له المشاركة بالغناء في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، ورشح لجائزة "جرامي" ٤ مرات، أما المقطع الفرنسي فتقدمه المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" الحائزة على جائزة "جرامي" عام 2004.

والأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وأنتجتها شركة "سينرجي"، المملوكة لمجموعة "إعلام المصريين".