قائد فرقة منير الموسيقية يكشف حقيقة إجرائه لعملية جراحية في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الموزع شريف نور، قائد فرقة محمد منير الموسيقية، حقيقة إجراء "الكينج" لعملية جراحية في ألمانيا.

وكتب نور، عبر صفحته على فيسبوك: "مش عارف الناس الفاضية اللي بتطلع إشاعات ليه؟ مطلعين إشاعه على محمد منير أنه في ألمانيا بيعمل عمليه! اتخضيت عليه لأنه ما قاليش.. فاتصلت بيه حالا و لقيته سهران في مطعم إسباني في بون، ومبسوط جدا بس البوست ده عكنن عليه، ليه كده بس؟".

ويستعد منير يستعد لإحياء حفل في مهرجان "جرش" للثقافة والفنون في دورته الـ34 الذي يقام في الأردن، بعد غياب 17 عاما.